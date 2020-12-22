نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 7 معلومات عن نادي Z والسكة الحديد قبل المواجهه المرتقبة بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتضن ملعب نادي زد إف سى، في أكتوبر مواجهه ساخنه بين فريق زد بقيادة أسامة نبيه مع فريق السكة الحديد بقيادة جمعه مشهور في الجولة الخامسة للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة والفتاة، في مباراة مهمة للفريقين من أجل حصاد الثلاث نقاط.

وتنطلق المباراة في الثانية والنصف من عصر الأربعاء، حيث يأمل زد في الفوز للإستمرار على القمة، كما يأمل فريق السكة لتحقيق أول انتصاراته والبعد عن خطر القاع.



ويقدم "الفجر الرياضي" أرقام واحصائيات الفريقان قبل اللقاء المرتقب :



1- أرقام نادي زد



يدخل فريق زد اللقاء وهو متصدر المجموعة برصيد 8 نقاط من الفوز في مباراتين على فريق النجوم بهدفين مقابل هدف، وعلى كوكاكولا

بهدف نظيف، وتعادل في مباراتين مع القناة بدون أهداف ومع بورتو بهدف لمثله، سجل لاعبيه 4 اهداف وسكتت شباكه هدفين.



2- هدّافي زد



سجل لاعبيه 4 اهداف عن طريق كلاً من :



1- نانا انطوى في بورتو

2- محمود القط في النجوم

3- رضا الويشى في النجوم

4- اسلام عبد الغني في كوكاكولا



3- الجهاز الفني



أسامة نبيه مدير فني،محمد صبرى مدرب عام، محمد أبو العلا مدرب، خالد متولي مدرب حراس مرمى، شريف اسلام مدير ادارى، مشهور جودت مدير شؤون اللاعبين، سيد محمد ادارى، عبد الرحمن خالد محلل أداء، أيمن فريد طيب، ماركو علاج طبيعي ومحمد الهادي وابراهيم الموجى وعمرو فتحى مدلكين.



4- أرقام فريق السكة



يدخل فريق السكة اللقاء وهو في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط بالتعادل في 3 مباريات مع الترسانة بهدفين لكلا منهم والتعادل سلبى في

مباراتين مع بتروجت والمريخ، وتلقى الهزيمة أمام منتخب السويس بهدفين نظيفين، وسجل لاعبيه هدفين في الترسانة وتلقى شباكه 4 أهداف.

5- هدافي السكة الحديد



سجل لاعبيه هدفين في مرمى الترسانة عن طريق محمد رمزي من ضربه جزاء، والمتولى محمود.

6- الجهاز الفني



جمعه مشهور مدير فني، كمال اليمنى مدرب عام، خالد بليه مدرب، إسلام طاهر مدرب مساعد، وائل خليفه مدرب حراس مرمى، الدكتور محمد عبد العال طيب، وليد نصار اخصائي علاج طبيعي، حسين ابراهيم مدلك، ووليد أنور مدير شؤون اللاعبين، محمد جمال مدير كرة،محمد نافع ونبيل كمال مشرفين ، محمود عبد الغفور ومصطفى جميل ويوسف ابراهيم عمال مهمات.



7- نتائج الجولة السابقة



حقق فريق زد الفوز على فريق كوكاكولا بهدف نظيف، بينما تلقى فريق السكة الهزيمة على ملعبه من فريق منتخب السويس بهدفين دون رد.



ترتيب المجموعة الثانية



1- زد 8 نقاط

2- الزرقا 7 نقاط

3- سرس الليان 7 نقاط

4- بتروجت 6 نقاط

5- منتخب السويس 6 نقاط

6- الترسانة 6 نقاط

7- بورتو 6 نقاط

8- النصر 5 نقاط

9- القناة 5 نقاط

10- المريخ 5 نقاط

11- الداخلية 5 نقاط

12- كوكاكولا 4 نقاط

13- السكة 3 نقاط

14- طنطا نقطتين

15- النجوم نقطة

16- جمهورية شبين نقطة

