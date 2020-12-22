نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاسياس يعود إلى ريال مدريد في منصب جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن ريال مدريد الإسباني عن عودة نجمه وحارس مرماه السابق الإسباني إيكر كاسياس إلى إدارة النادي كنائب للرئيس التنفيذي.

وقال ريال مدريد في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت:"إيكر كاسياس هو أحد أساطير ريال مدريد ويمثل قيم نادينا وهو أفضل حارس مرمى في تاريخنا".

وأضاف: "فاز إيكر كاسياس بـ 19 لقبًا خلال 25 عامًا دافع فيها عن قميصنا, 3 كؤوس أوروبية، 3 كؤوس عالمية للأندية، 2 كأس السوبر الأوروبي، 5 بطولات دوري، 2 كأس ملك إسبانيا و 4 كؤوس سوبر إسبانية. وفي البرتغال مع بورتو، فاز بالدوري مرتين وكأس واحد وكأس السوبر البرتغالي".

وتابع: "مع المنتخب الإسباني خاض 167 مباراة وفاز بكأس العالم مرة واحدة وكأس أوروبا مرتين وكأس العالم تحت 20 عامًا".

واختتم الملكي بيانه قائلًا: " تم تكريم مسيرته الرياضية وبعده الإنساني بجوائز مرموقة مثل جائزة أمير أستورياس للرياضة، ووسام الاستحقاق الرياضي الملكي، والميدالية الذهبية للوسام الملكي للاستحقاق الرياضي والميدالية الذهبية من مجتمع مدريد، بالنسبة لريال مدريد، من دواعي الفخر أن تستقبل أحد كبار قادة الفريق".