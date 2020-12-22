انت الان تتابع تفاصيل خبر إصابة طارق حامد ومحمود علاء بفيروس كورونا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني والإداري للفريق، إصابة لاعبي الفريق المميزين طارق حامد ومحمود علاء بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وذلك بعد تأكد إيجابية العينة التي خضعوا لها، كما أصيب أيضاً أحد إداري الفريق وهو ” إبراهيم زراع”، وذلك بالإضافة لـ” محمد الشناوي” وهو أحد أعضاء الجهاز الطبي للفريق.

إصابة طارق حامد بكورونا

ويستعد نادي الزمالك خلال هذه الفترة لخوض مباراته أمام النادي الأهلي المصري، والتي من المقرر إقامتها يوم 28 ديسمبر الجاري 2020، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم المصري، وذلك بعد اعتذار فريق حازيل بطل تشاد عن القدوم إلى مصر لخوض مباراته أمام الزمالك والتي كان من المقرر إقامتها غداً الأربعاء، حيث أخطر الاتحاد الأفريقي كاف نادي الزمالك رسمياً بانسحاب الفريق التشادي وتأهل نادي القلعة البيضاء إلى دور المجموعات.

يهمك أيضاً

وجاءت إصابة طارق حامد ومحمود علاء بمثابة صدمة قوية للجهاز الفني للنادي الأبيض قبل مواجهة النادي الأهلي في مباراة قوية تجمع بين قطبي الكرة المصرية، لما لها من أهمية كبيرة بين جماهير الناديين، ويعتبرها الجماهير بطولة في حد نفسها