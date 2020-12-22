المحكمة تأمر بإعادة مباراة يوفنتوس ونابولي

المحكمة تأمر بإعادة مباراة يوفنتوس ونابوليكسب نابولي طعنا على عقوبة اعتبرته خاسرا 3-صفر وقضت بخصم نقطة واحدة من رصيده لفشله في خوض مباراة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمام يوفنتوس في أكتوبر تشرين الأول الماضي بسبب التباس بشأن قواعد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، إن محكمة تابعة للجنة الأولمبية الإيطالية، وهي أعلى جهة لفض المنازعات الرياضية في البلاد قبلت طعن نابولي على العقوبة وأمرت بإعادة المباراة.

ولم يسافر نابولي إلى تورينو لخوض المباراة في الرابع من أكتوبر، قائلا إن السلطات الصحية المحلية في المدينة أبلغت لاعبيه بالبقاء في المنزل عقب إصابة فردين من التشكيلة بالفيروس.

ورفضت رابطة الدوري طلب نابولي تأجيل المباراة وقررت لجنة تأديبية بعد ذلك اعتباره خاسرا 3-صفر مع خصم نقطة من رصيده.

رويترز