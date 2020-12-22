مصدر بالاتحاد المغربي يكشف لـ دوت الخليج حقيقة وجود مباراة مع إسرائيل

كشف مصدر مسئول بالاتحاد المغربي لكرة القدم، عن حقيقة وجود مباراة بين منتخبي المغرب وإسرائيل في الفترة القادمة.

وزعمت بعض التقارير الصحفية، أن هناك مباراة ستجمع بين المنتخب المغربي ومنتخب إسرائيل خلال الفترة القادمة، وأن هناك اتفاق تعاون بين الاتحادين على غرار دولة الإمارات، وستكون هي الخطوة الأولى بينهما.

وتواصل "دوت الخليج"، مع أحد المسئولين في اتحاد الكرة المغربي، والذي أكد أن كل ما يدور بشأن هذا الأمر مجرد كذب، ولا توجد صحة على الإطلاق لما يتم تداوله عن إقامة مباراة بين المنتخبين.

واختتم المصدر، بأن المنتخب المغربي يحترم كل الدول لكن ليس هناك مباراة ستجمع بينه والمنتخب الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة.