كشف مصدر مسئول بالاتحاد المغربي لكرة القدم، عن حقيقة وجود مباراة بين منتخبي المغرب وإسرائيل في الفترة القادمة.
وزعمت بعض التقارير الصحفية، أن هناك مباراة ستجمع بين المنتخب المغربي ومنتخب إسرائيل خلال الفترة القادمة، وأن هناك اتفاق تعاون بين الاتحادين على غرار دولة الإمارات، وستكون هي الخطوة الأولى بينهما.
وتواصل "دوت الخليج"، مع أحد المسئولين في اتحاد الكرة المغربي، والذي أكد أن كل ما يدور بشأن هذا الأمر مجرد كذب، ولا توجد صحة على الإطلاق لما يتم تداوله عن إقامة مباراة بين المنتخبين.
واختتم المصدر، بأن المنتخب المغربي يحترم كل الدول لكن ليس هناك مباراة ستجمع بينه والمنتخب الإسرائيلي خلال الفترة المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصدر بالاتحاد المغربي يكشف لـ دوت الخليج حقيقة وجود مباراة مع إسرائيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.