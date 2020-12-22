أتليتكو مدريد يفوز على ريال سوسيداد 2-0 بالدوري الإسباني

نجح فريق اتليتكو مدريد في الفوز بثنائية نظيفه على نظيره ريال سوسيداد في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة الخامسة عشر ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وجاءت أهداف اللقاء عن طريق ماريو هيرموسو في الدقيقة 49 ، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق ماركوس لورنتي في الدقيقة 74 من عمر الشوط الثاني .

وبهذه النتيجة ، يتصدر فريق أتليتكو مدريد جدول ترتيب الليجا الإسبانية مؤقتا برصيد 32 نقطة ، بينما يحتل فريق ريال سوسيداد المركز الثالث برصيد 26 نقطة .