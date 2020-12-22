أتليتكو مدريد يفوز على ريال سوسيداد 2-0 بالدوري الإسباني

وجاءت أهداف اللقاء عن طريق ماريو هيرموسو في الدقيقة 49 ، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق ماركوس لورنتي في الدقيقة 74 من عمر الشوط الثاني .
وبهذه النتيجة ، يتصدر فريق أتليتكو مدريد جدول ترتيب الليجا الإسبانية مؤقتا برصيد 32 نقطة ، بينما يحتل فريق ريال سوسيداد المركز الثالث برصيد 26 نقطة .
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