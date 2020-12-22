ميسي يقود هجوم برشلونة أمام بلد الوليد بالدوري الإسباني

أعلن المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه الرسمي لمباراة بلد الوليد في إطار الجولة الخامسة عشر ضمن منافسات الدوري الإسباني. وجاء تشكيل برشلونة كالتالي :. حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن. خط الدفاع: ديست، لينجليت، أرواخو، مينجويزا، ألبا. خط الوسط: بيانيتش، دي يونج. خط الهجوم: بيدري، ميسي، برايثوايت. ويحتل فريق برشلونة المركز السادس من ترتيب الليجا برصيد 21 نقطة ، بينما يحتل فريق بلد الوليد المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة .

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