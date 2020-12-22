فيفا يعتمد قائمة الحكام المصريين الدوليين لعام 2021

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائمة الحكام الدوليين المصريين لعام 2021. وجاءت القائمة على النحو التالي:- حكام الساحة: محمود البنا-أمين عمر-أحمد الغندور- إبراهيم نور الدين- جهاد جريشة- محمد معروف-محمد عادل، حسبما ذكر الاتحاد المصرى للعبة على صفحته الرسمية "فيس بوك". الحكام المساعدون: محمود أبو الرجال- أحمد حسام طه -تحسين أبو السادات-سميرجمال-يوسف البساطي-أحمدتوفيق طلب- هاني عبد الفتاح حكام الفيديو: محمود أبو الرجال- محمودعاشور- طارق مجدي محكمات ساحة "كرة نسائية": شاهندة المغربي- نورا سمير محكمات مساعدات"كرة نسائية": منى عطالله- يارا عاطف-هنادي حسن-جمالات أحمد حكام كرة الصالات: محمد حسن-طارق سامي-محمد حسن سلامة-محمد سيد بكر حكام الكرة الشاطئية: هاني العراقي-أحمد نوفل-محمد أبوخاطر-محمد عبد المجيد

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