الدوري الإيطالي .. يوفنتوس يتأخر بهدف أمام فيورنتينا فى الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بتأخر فريق يوفينتوس أمام فيورنتينا بهدف نظيف في المباراة التي تقام بينهما حاليًا، في إطار الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الإيطالي .

وشهد الشوط الأول مشادات كبيرة ، حيث تحصل كوادردو لاعب نادي يوفينتوس على بطاقة حمراء مباشرة أثر تدخل عنيف على أحد لاعبي فيورنتينا في الدقيقة 18 .

وجاء الهدف الأول مبكرًا في بداية الشوط الأول في الدقيقة الثالثة عن طريق دوسان فالهوفيتش مهاجم فريق فيورنتينا .

وبدأ يوفينتوس كالتالي :.

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوادرادو، ساندرو، دي ليخت، بونوتشي.

خط الوسط: ماكيني، بيتانكور، رامسي، كيزا.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، باولو ديبالا.

مقاعد بدلاء يوفنتوس

بوفون، بنسوليو، كيليني، دانيلو، دراجوسين، فرابوتا، بيرنارديسكي، بورتانوفا، كولوسيفسكي، ديبالا، دا جارسا.

ويحتل فريق يوفينتوس المركز الرابع من ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة ، بينما يحتل فريق فيورنتينا المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة .