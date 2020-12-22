نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب رئيس نادي المنيا : الخسارة من الفيوم ليست نهاية المشوار ونلعب للصعود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المستشار أحمد عمر نائب رئيس مجلس إدارة نادي المنيا، والمشرف العام على الكرة، بأن فريق المنيا تعرض لكبوه، خلال لقاء الفيوم الذي خسرة الفريق المنياوي، بهدف نظيف.

وأضاف أن المنيا لا يزال على صدارة مجموعة الصعيد، بالتساوي مع الألومنيوم والدخان، مشيراً بأنه لابد أن نتعلم من هزيمه اليوم، موضحا بأن الخسارة علي ملعب المنيا أمر مؤسف، لكنه سيجتمع بالجهاز الفني، واللاعبين من أجل تحفيزهم في قادم المباريات.