نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يستهدف التعاقد مع «قاذفة الأهداف» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترغب لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى، في التعاقد مع بعض الصفقات الجديدة لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل قبل مونديال الأندية.

ويسعى الأهلي للتعاقد مع التوجولي لابا كودجو، مهاجم العين الإماراتي، من أجل الحصول على خدماته في موسم الانتقالات الشتوية المقبل، بالرغم من انتشار بعض الأخبار اليت تفيد بتراجع الفريق الأحمر عن تلك الصفقة بسبب طلبان الفريق الإماراتي.

وكشف مصدر داخل الأهلي، بأن كودجو مازال على رادار النادي الأهلي في حال فشل التعاقد مع سيرينو خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويرغب الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدعيم مركز رأس الحربة، خلال الفترة المقبلة.

جاء قرار موسيماني بعد استبعاد السنغالي بادجي من قائمة الفريق، بالإضافة إلى تراجع مستوى مروان محسن، وذلك من أجل الاستعداد بقوة لمونديال الأندية ودوري أبطال إفريقيا.