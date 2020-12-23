فيورنتينا يلحق بيوفنتوس الهزيمة الأولى
ألحق فريق فيرونتينا بمضيفه يوفنتوس حامل اللقب الهزيمة الأولى في الموسم الحالي وتغلب عليه 3 -صفر يوم الثلاثاء في المرحلة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وعلى ملعب "أليانز ستاديوم" فرض فيورنتينا سيطرته على المباراة وتقدم بهدف بعد مضي ثلاث دقائق فقط عن طريق دوسان فالهوفيتش.
وتعرضت محاولات يوفنتوس للعودة إلى المباراة، لصدمة قوية بعد طرد خوان كوادرادو في الدقيقة 18 وفي الشوط الثاني أكد فيورنتينا أحقيته في الفوز، إذ استفاد الفريق من هدف عكسي سجله أليكس ساندرو لاعب يوفنتوس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 76 قبل أن يحرز مارتن كاسيريس الهدف الثالث في الدقيقة 81.
وابتعد فيورنتينا خطوة مهمة عن دائرة الخطر ورفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس عشر وتوقف رصيد يوفنتوس عند 24 نقطة في المركز الرابع.
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