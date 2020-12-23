أحمد مجاهد: مباراة الأهلي والزمالك في موعدها.. ولن يتم تأجيلها إلا في حالة واحدة

قال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، إنه لا نية لتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المحدد لها يوم 28 ديسمبر الجاري.

وأضاف أحمد مجاهد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، :" مباراة القمة في موعدها ولا نفكر في تأجيلها، خاصة أننا حصلنا على الموافقات الأمنية اللازمة قبل الإعلان عن موعدها، ولن يتم تأجيلها إلا بقرار أمنى".

وأكمل: "قررنا تغيير فترة القيد لتكون في يناير، لتتناسب مع فترة القيد حول العالم، وإضافة 5 لاعبين في قوائم الأندية وفتح باب الإعارات، لمساعدتها لتحدي أعباء جائحة كورونا، ومنح الفرصة للاعبي المنتخب الأولمبي للمشاركة".

وأردف: "حتى الآن لم أتلق استقالة من ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب، وبالطبع سنحقق في مشاركة الفريق في تونس وسنعلن عن نتائج التحقيق خلال الفترة المقبلة، بكل شفافية".