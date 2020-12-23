بمشاركة رونالدو .. فيورنتينا يقسو على يوفنتوس بثلاثية نظيفة في الدوري الإيطالي

نجح فريق فيورنتينا في الفوز على نظيره يوفنتوس بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما ، في إطار الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الإيطالي .

وشهد الشوط الأول مشادات كبيرة ، حيث تحصل كوادردو لاعب نادي يوفنتوس على بطاقة حمراء مباشرة أثر تدخل عنيف على أحد لاعبي فيورنتينا في الدقيقة 18 .

وجاء الهدف الأول مبكرًا في بداية الشوط الأول في الدقيقة الثالثة عن طريق دوسان فالهوفيتش مهاجم فريق فيورنتينا .

وفي الشوط الثاني ، يجل الكس ساندرو مدافع يوفنتوس هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 76 ، ثم أحرز مارتن كايريس الهدف الثالث لفيورنتينا في الدقيقة 81 من عمر المباراة

وبدء يوفينتوس كالتالي :.

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوادرادو، ساندرو، دي ليخت، بونوتشي.

خط الوسط: ماكيني، بيتانكور، رامسي، كيزا.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، باولو ديبالا.

مقاعد بدلاء يوفنتوس

بوفون، بنسوليو، كيليني، دانيلو، دراجوسين، فرابوتا، بيرنارديسكي، بورتانوفا، كولوسيفسكي، ديبالا، دا جارسا.

وبهذه النتيجة ، يحتل فريق يوفنتوس المركز الرابع من ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة ، بينما يحتل فريق فيورنتينا المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة .