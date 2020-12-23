الدوري الإسباني.. برشلونة يتقدم على بلد الوليد 2/ صفر فى الشوط الأول

انتهى الشوط الأول ، من مباراة برشلونة وبلد الوليد ،ليتقدم البلوجرانا 2-0 ، في المباراة التي تقام بينهما ، في إطار الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإسباني.
جاءت أهداف برشلونة ، عن طريق المدافع الفرنسي لينجليه في الدقيقة 21 ، ثم جاء الهدف الثاني عن طريق مارتن برايثويت مهاجم البلوجرانا في الدقيقة 35.
وبدأ برشلونة بـ تشكيل برشلونة مكون من :.
حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.
خط الدفاع: ديست، لينجليت، أرواخو، مينجويزا، ألبا.
خط الوسط: بيانيتش، دي يونج.
خط الهجوم: بيدري، ميسي، برايثوايت.
ويحتل فريق برشلونة المركز السادس من ترتيب الليجا برصيد 21 نقطة ، بينما يحتل فريق بلد الوليد المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة .
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