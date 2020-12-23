عبد الغني: كنا الأقرب للفوز على النجم الساحلي

أكد علاء عبدالغني المدرب العام لفريق المقاولون العرب أن فريق النجم الساحلي يملك خبرات كبيرة فى البطولات الأفريقية. وقال عبدالغني فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "كان لدينا غيابات عديدة وصلت إلى 12 لاعبا امام النجم الساحلي وكنا نستحق ركلة جزاء صحيحة والحكم لم يحتسبها". وأضاف: "كنا الأقرب للفوز أمام النجم الساحلي والفريق التونسي كان كامل العدد بدون غيابات وبكامل نجومه". وانتهت أحداث مباراة المقاولون العرب والنجم الساحلي بالتعادل السلبي في إطار مباراة الذهاب لدور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية فى المباراة التى استضافها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر. وتأهل المقاولون إلى دور الـ 32 بعدما تخطى عقبة أرتا سولار الجيبوتي في تمهيدي البطولة بنتيجة 10-1 في مجموع المباراتين.

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