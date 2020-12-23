فاروق: وكيل ساسي طلب حصول اللاعب على الراتب بدون الضرائب

أكد الإعلامي محمد فاروق أن الليبي مهند عون، وكيل فرجاني ساسي، طلب أن يكون العقد الجديد للاعب مع الزمالك غير شامل الضرائب.

وقال فاروق فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "مهند يريد حصول اللاعب على 2.5 مليون يورو في الموسم الواحد ويتحمل الزمالك قيمة الضرائب وهو ما يعني قيام الزمالك بدفع أكثر من 3 ملايين يورو في الموسم الواحد للاعب وهو مبلغ كبير للغاية بالمقارنة بإمكانات النادي المادية خلال هذه الفترة".

وأضاف: "كما طلب وكيل اللاعب وضع بند خاص فى عقد اللاعب الجديد مع الفريق يقضي بحصوله على مبلغ 200 ألف يورو مكافآة خاصة حال حصول الفريق على بطولة دوري أبطال أفريقيا.