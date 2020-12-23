متحدث نادي الإسماعيلي يكشف أسباب تعاقد الدراويش مع طلعت يوسف لقيادة الفريق

قال علاء وحيد، المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، إن إدارة الدراويش تعاقدت مع طلعت يوسف لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.
وأضاف علاء وحيد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، :" طلعت يوسف سيتولى منصب المدير الفني ويعاونه محمد وهبة وسعفان الصغير، و سيعلن اسم المدرب المساعد قريبًا جدًا".
وتابع :" طلعت يوسف أشاد بإمكانيات النادي وبلاعبي الدراويش، ونهيئ كامل الظروف للنجاح مع الفريق".
وأكد :" طلعت يوسف يلعب كرة هجومية ولكنها متحفظة ولايعتمد على الكرة الدفاعية، ونثق في قدرته على إعادة الإسماعيلي لكرته الجميلة".
وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام علي الكره تكليف الكابتن طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق الاول.
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