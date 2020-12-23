جيرالدو يهدد الأهلي بسبب 40 مليون جنيه

أكد الإعلامي محمد فاروق أنه لا تزال أزمة الأنجولي جيرالدو دا كوستا، لاعب فريق الأهلي مستمرة، بعد رفض اللاعب الرحيل إلا بعد الحصول على مستحقاته المالية كاملة عن 3 مواسم المتبقية فى عقده، لاسيما أنه فى حالة فسخ عقده سيحصل على مبلغ 40 مليون جنيه.
وقال "فاروق" فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "الأهلي يتفاوض مع جيرالدو لحصوله على موسم واحد، من قيمة عقده، مع فسخ العقد بالتراضٍ، حيث يسعي النادي للخروج بأقل الخسائر بدلا من دفع قيمة عقده المتبقي عن السنوات الثلاث المقبلة".
وأضاف: "جيرالدو يملك عرضًا من البرازيل إلى جانب رغبة نادي أول أغسطس الأنجولي فى الحصول على خدماته".
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