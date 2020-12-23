مجاهد: لم تصلني استقالة ربيع ياسين حتى الآن

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة أنه لم تصله حتى الآن استقالة ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب بعدما تعذر مشاركته في بطولة شمال إفريقيا بسبب كثرة إصابات فيروس كورونا.

وقال أحمد مجاهد في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "،:" لم نقبل عمل أي مدرب للمنتخبات خارج الاتحاد ولم تصلني استقالة ربيع ياسين عن منتخب الشباب الأسبوع المقبل سنختار مدربي منتخبي الشباب والناشئين ". وتابع "تحدثت مع حسام البدرى وشوقى غريب حول الفترة المقبلة للمنتخب الوطني والأولمبي، وكيفية الاستعداد للمواجهة المقبلة لكلا المنتخبين". وواصل: "هناك خطة سيتم تقديمها لوزير الرياضة هنشرح فيها رأى الاتحاد الدولى وإزاى هنقدر نعمل انتخابات ولن نحرج الدولة المصرية، ولا يمكن أن يكون اتحاد الكرة عائقا أمام الانتخابات".

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