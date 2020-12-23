نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شديد قناوي يوضح أسباب خسارة المنيا من الفيوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح شديد قناوي المدير الفني للمنيا بأن الهزيمة من الفيوم، وقعت، بسبب الثقة الزائدة، من لاعبي الفريق المنياوي عقب الفوز على بني سويف الجولة الماضيه.

وأضاف قناوي بأن الهزيمه وارده في عالم كره القدم، وطالب لاعبيه بعودة الثقة من جديد في المباريات المقبلة بداية من لقاء الإعلاميين، لمواصلة المنافسة على التأهل للممتاز.