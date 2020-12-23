نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطور مفاجئ بشأن مفاوضات الزمالك مع مصطفى محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير وعشاق نادي الزمالك حسم مصير مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلال الفترة المقبلة بعد العروض المقدمة له للرحيل عن القلعة البيضاء في الميركاتو الشتوي المقبل.

رحيل مصطفى محمد عن الزمالك

حسم أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك مصير مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض ومنتخب مصر، بعد العروض المقدمة له للاحتراف في الدوري الفرنسي.

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن أيمن يونس نجح في إقناع مصطفى محمد مهاجم الأبيض، بالبقاء داخل القلعة البيضاء حتى أولمبياد طوكيو 2021.

وأوضح المصدر أن مسؤولي لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس، يروا أن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، هي فرصة مناسبة لمصطفى محمد لكي يذهب إلى كبرى الأندية الأوروبية.

الجدير بالذكر أن اللجنة المكلفة بإدارة مهام الزمالك، كانت قد رفضت عرضين من الدوري الفرنسي لرحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الميركاتو الشتوي المقبل.