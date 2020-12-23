السيتي يضرب أرسنال برباعية ويتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق مانشستر سيتي فوزا عريضا على أرسنال في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، ليتأهل إلى نصف النهائي.

وانتصر سيتي في ملعب الإمارات معقل أرسنال بأربعة أهداف لهدف في الدور ربع النهائي.

وشهدت المباراة مشاركة محمد النني رفقة أرسنال لـ65 دقيقة قبل استبداله وحصل على إنذار نتيجة تدخله على جابرييل خيسوس.

افتتح سيتي أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة عن طريق خيسوس وأدرك ألكساندر لاكازيت التعادل في الدقيقة 32، وأضاف رياض محرز الهدف الثاني لسيتي في الدقيقة 55.

وعقب أربع دقائق فقط سجل فيل فودين الهدف الثالث، قبل أن يضيف إيمريك لابورت الهدف الرابع في الدقيقة 73.

وأصبح مانشستر سيتي بذلك هو ثاني المتأهلين لنصف نهائي كأس الرابطة بعد برينتفورد الذي أقصى نيوكاسل بالفوز عليه في وقت سابق بهدف دون رد.