فرمان ناري.. المصري يعاقب القاطرة الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - قرر مسئولو نادي المصري البورسعيدي، معاقبة اوموتو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على خلفية أزمته الأخيرة.

وأشار عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري، إلى أن اللاعب أبدى اعتراضه على استبعاده من قائمة مباراة أسوان، وتخلف عن حضور التدريب، وعليه تم استبعاده من التدريبات وتدربه مع الناشئين وتوقيع عقوبة مغلظة عليه.

وأكد حلبية في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "البريمو"، الذي يذاع على قناة Ten، أن نادي المصري ليس لديه أي نية للإستغناء عن أي لاعب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح أن فتح باب القيد وزيادة عدد اللاعبين في قوائم الأندية، تعني البقاء للأقوي بين الأندية، مشيرا إلى أن النادي الذي يملك أموال سيتمكن من جلب العديد من اللاعبين.