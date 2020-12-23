أتلتيكو يهزم سوسييداد ويبتعد في الصدارة
ابتعد فريق أتلتيكو مدريد بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على ملعب مضيفه ريال سوسييداد 2 -صفر يوم الثلاثاء في المرحلة الخامسة عشر.
وعلى ملعب أنويتا، انتهى الشوط الأول من مواجهة سوسيداد واتلتيكو بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني سجل ماريو هيرموسو وماركوس يورنتي هدفي الزوار في الدقيقتين 49 و74.
وارتفع رصيد أتلتيكو في الصدارة إلى 32 نقطة من 13 مباراة وله مواجهة مؤجلة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد الذي خاض 14 مباراة فيما يأتي سوسييداد في المركز الثالث وفي رصيده 26 نقطة.
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