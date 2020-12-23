الهداف التاريخي مع فريق واحد.. ميسي يحطم رقم بيليه مع سانتوس

سجّل ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الهدف الثالث في شباك نظيره بلد الوليد، على ملعب نيوفو جوسي زوربيلا، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري الإسباني.
وجاء الهدف فى الدقيقة 65 من زمن المباراة ليصبح ميسي الهداف التاريخي مع فريق واحد في تاريخ كرة القدم بـ644 هدفًا مع البارسا، متجاوزًا بيليه الهداف التاريخي لفريق سانتوس البرازيلي بـ643 هدفًا.
وأهدر فريق برشلونة 18 نقطة في مسابقة الدوري الإسباني حتى الآن، حيث خاض 13 مباراة، فاز في 6 مباريات وتعادل في 3 مواجهات، وخسر 4 لقاءات.
ويحتل فريق برشلونة المركز السادس من ترتيب الليجا برصيد 21 نقطة ، بينما يحتل فريق بلد الوليد المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة.
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