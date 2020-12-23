نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على لقاءات الجولة الرابعة للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث في المقال التالي
أبو صوير و النوبة
يتطلع أبناء الإسماعيلية لحصد أول إنتصار ، حيث فشلوا في الحصول على أي نقاط خلال 3 جولات، ويحتل المركز قبل الأخير ، أما الفريق السويسي فينتعش بالفوز على رأس البر برباعية في الجولة الماضية ، ويمتلك 3 نقاط يحتل بهم المركز التاسع .
المطرية و أبو شحاتة
يتطلع الأول لحصد الفوز منتشيا بروح الإنتصار الذي حققه خلال الجولة الماضية ، ويمتلك 4 نقاط يحتل بهم المركز الثامن ، أما أبو شحاتة فيسير بخطى جيدة ، ويمتلك 6 نقاط يحتل بهم المركز الرابع .
الرباط و الأنوار و كهرباء الإسماعيلية
مباراة ذات طابع خاص بين أبناء خط القناة ، يتطلع أصحاب الملعب لحصد الفوز لتعويض التعادل الأخير ، حيث يمتلك 5 نقاط يحتل بهم المركز السابع ، أما الكهرباء فيعتلي القمة محققا العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط .
سماد السويس و دمياط
يتطلع الأول لحصد أول نقاط الموسم الجديد ، حيث يحتل المركز الثالث عشر بلا نقاط ، أما دمياط فيحتل المركز العاشر برصيد 10 نقاط .
ميت الخولي و القنطرة غرب
يتطلع الأول لحصد أول إنتصار ، حيث يمتلك نقطتين يحتل بهم المركز الثاني عشر ، أما القنطرة فيسعى للعودة لإنتصاراته بعد التعرقل بالهزيمة في الجولة الماضية ، ويمتلك 6 نقاط يحتل بهم المركز الثالث .
غزل السويس و الشهداء
يعاني الأول منذ البداية ، ويحتل المركز الأخير بلا نقاط ، أما الفريق الثاني فيحتل المركز السادس برصيد 5 نقاط .
غزل دمياط و بورفؤاد
يتطلع الفريق الأول لحصد الفوز من أجل تعويض الهزيمة في اللقاء الماضي ، حيث يمتلك 3 نقاط يحتل بهم المركز العاشر ، أما فريق بورفؤاد فيتطلع لتعويض التعادل في اللقاء الأخير ، حيث حصد 5 نقاط يحتل بهم المركز الخامس .
ويأتي ترتيب المجموعة كالأتي :
كهرباء الإسماعيلية 9
دمياط 7
القنطرة 6
أبو شحاتة 6
بورفؤاد 5
الشهداء 5
الرباط و الأنوار 5
المطرية 4
النوبة 3
غزل دمياط 3
رأس البر 3
ميت الخولي 2
سماد السويس 0
أبو صوير 0
غزل السويس 0