نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيراري الزمالك ينفجر في وجه باتشيكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أبدى مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استيائه من مدربه في الفريق البرتغالي جايمي باتشيكو، وقام بتصعيد شكوى ضده.

يأتي ذلك وفقا لما أوضح الإعلامي محمد فاروق، حيث أكد أن هناك أزمة بين مصطفي فتحي، والبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض.

وأشار فاروق في تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten"، إلى أن مصطفى فتحي قام برفع شكوى ضد باتشيكو، إلى عبدالحليم علي مدير الكرة بسبب تجاهل المدرب للاعب خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن باتشيكو قام بإبلاغ اللاعب بأنه لا يتدرب بجدية ولا يتطور على الإطلاق، لذا أصبحت العلاقة بين الطرفين فى طريق مسدود.