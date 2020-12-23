طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة 4 من الزمالك بـ كورونا.. ومحمود علاء يجري مسحة لأسرته

أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو فريق الزمالك بالأمس من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم- قبل إلغاء مباراة جازيللي التشادي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا- عن إصابة محمود علاء مدافع الفريق وطارق حامد لاعب الوسط بفيروس كورونا المستجد، كما أثبتت المسحة إصابة إبراهيم زارع إداري الفريق ومحمد الششتاوي أحد أعضاء الجهاز الطبي بكورونا.

وقال محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك في تصريحات للموقع الرسمي "توجد 4 حالات مصابة بفيروس كورونا بالفريق".

وأضاف "هناك لاعبان، بالإضافة إلي عضو بالجهاز الإداري وآخر بالجهاز الطبي، تعرضوا للإصابة بالفيروس وفقا لما أظهرته نتيجة المسحة الطبية التي أجراها الفريق".

وتقرّر خضوع الرباعي للعزل المنزلي في الفترة الحالية بسبب الإصابة بفيروس كورونا مع الالتزام بالبروتوكول الصحي المتبع، ويحرص الجهاز الطبي للفريق على متابعة حالة الثنائي في الفترة الحالية.

وكان الزمالك خضع لمسحة طبية بالأمس قبل أن يعلن الكاف تأهل الفريق لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بعد انسحاب جازيللي التشادي من البطولة.

وحرص محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، على إجراء مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا لجميع أفراد أسرته للاطمئنان على حالتهم.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام الأهلى، المقرر إقامتها يوم 28 من شهر ديسمبر الجاري، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، وذلك بعد اعتذار فريق حازيللي بطل تشاد، عن القدوم لمصر.

وأخطر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" مسئولى النادى الأبيض رسميًا، بانسحاب الفريق التشادى وتأهل القلعة البيضاء إلى دور المجموعات مباشرة.