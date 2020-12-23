قال عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، إن توليه قيادة المنظومة داخل القلعة البيضاء ليست سهلة على الإطلاق، متابعاً: "نهدف للحفاظ على حقوق الزمالك".
وأوضح عصام سالم خلال لقائه بفضائية أون تايم سبورتس": "جماهير الزمالك من أخلص الجماهير في العالم ونحتفل بمرور 110 سنوات على تأسيس النادي بداية العام الجديد".
وأضاف عصام سالم أن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك وافقت على احتراف مصطفى محمد لاعب الفريق الأول؛ بشرط توافر قيمة مالية تليق باسم اللاعب .
واستطرد:" فرجاني ساسي سيتواجد لنهاية الموسم الحالي وسيتم تجديد تعاقده ونحرص علي مصلحة الجميع ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عصام سالم: ساسي مستمر مع الزمالك لنهاية الموسم.. وننتظر عرضاً مناسباً لـ مصطفى محمد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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