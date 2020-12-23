نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد وغرناطه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت اليوم العديد من المنافسات في افتتاحية الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري الإسباني، والتي شهدت اكتساح برشلونة على نظيره بلد الوليد بثلاثة أهداف دون رد.

وبدأ التسجيل في المُباراة بهدفٍ سجله المُدافع الفرنسي كليمو لينجليه في الدقيقة 21 من عمر اللقاء، بعد لعبة رأسية متقنة غالطت حارس الأندلسيين

وفي الدقيقة 35 أحرز المُهاجم الدنماركي مارتين بريثويت الهدف الثاني في مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدقيقة 35، وذلك بعد أن استغل كرة عرضية أمام المرمى الأندلسي.

وفي الدقيقة 65، وضع القائد ليونيل ميسي بصمته على مباراة برشلونة وبلد الوليد بهدفٍ مهاري رائع، وذلك بعد ان وصلت له الكرة من لعبة رائعة للشاب بيدري ليُسكنها الشباك بشكلٍ رائع.

ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد وغرناطه:-

1 – أتلتيكو مدريد – 32 نقطة

2 – ريال مدريد – 29 نقطة

3 – ريال سوسيداد – 26 نقطة

4 – فياريال – 26 نقطة

5 – برشلونة – 24 نقطة

6 – إشبيلية – 23 نقطة

7 – غرناطة – 21 نقطة

8 – سيلتا فيجو – 19 نقطة

9 – قادش – 18 نقطة

10 – أتلتيك بيلباو – 18نقطة

11 – خيتافي – 16 نقطة

12 – ريال بيتيس – 16 نقطة

13 – فالنسيا – 15 نقطة

14 – إيبار – 15 نقطة

15 التشي– 15 نقطة

16- ليفانتي– 15 نقطة

17- ديبورتيفو ألافيس – 14 نقطة

18- بلد الوليد – 14 نقطة

19- هويسكا – 12نقطة

20 – أوساسونا – 12نقطة