لاعب المقاصة: تعاهدنا على الفوز أمام طلائع الجيش

قال عماد فتحي، لاعب نادي مصر المقاصة، إن فريقه حقق فوزا مستحقا على طلائع الجيش بالمباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء في الدوري.

وأضاف عماد فتحي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، :" سعيد جدا بالفوز والثلاث نقاط، الفريق استحق الفوز رغم قوة المنافس".

واستطرد:" تعاهدنا على تحقيق الفوز في لقاء طلائع الجيش، وتعويض هزيمتنا في أول جولتين، وهو ما تحقق بالفعل".