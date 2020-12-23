في استجابة سريعة.. وزير الشباب والرياضة يتواصل مع الناشئ يوسف مؤمن المصاب بالسرطان

استجاب وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، لطلب والد الطفل الناشئ بنادي الإسماعيلي، يوسف مؤمن، المصاب بالسرطان، بعد عرض تقرير خاص عنه في برنامج الإعلامي أحمد شوبير.

وقال الإعلامي شوبير: "في استجابة سريعة.. تفاعل وزير الشباب والرياضة معنا وتم إرسال رقم والده وأيضا استجاب مؤمن زكريا وطلب التواصل مع والده".

كما عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء الثلاثاء، اجتماعًا، مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر في يناير المقبل؛ لبحث آخر المستجدات المتعلقة بتنظيم المونديال، بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ، والمهندس هشام نصر رئيس اتحاد اليد، رئيس اللجنة المنظمة للمونديال، وعدد من رؤساء اللجان الفرعية، وممثلي الجهات المشاركة في اللجنة العليا لتنظيم البطولة.

وناقش اللقاء إجراءات الاستقبال الخاصة بالمنتخبات المشاركة بالبطولة فور وصولهم المطار، وإنهاء الأمور المتعلقة بجوازات السفر للاعبين والأجهزة الفنية، والحكام والإداريين، وممثلي الاتحاد الدولي من خلال وزارة الداخلية، والصالات المحددة لاستقبال الوفود بالمطار بالتعاون مع وزارة الطيران المدني.