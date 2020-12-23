فزت بالبطولات في وقت صعب.. كارتيرون يتحدث عن تجربته مع الزمالك

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق التعاون السعودي، عن تجربته مع الزمالك قبل رحيله المفاجئ عن قيادة الفريق متوجها إلى الدوري السعودي.

وقال الفرنسي في تصريحات لقناة "العربية": "لا أستطيع القول أنني لا أنجح مع الأندية الكبيرة، فيما يخص الزمالك، لقد كان الفريق في وضع غير جيد".

وأضاف: "نجحت مع الزمالك في الفوز بالسوبر المصري والأفريقي، والتأهل لنصف نهائي الأبطال وكذلك الفوز على الأهلي في الدوري".