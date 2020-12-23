نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة جديدة في الأهلي بطلها جيرالدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد فاروق، عن صدمة لإدارة النادي الأهلي، بسبب الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

جيرالدو يرفض الرحيل عن النادي بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، قبل الحصول على مستحقاته المالية كاملة والبالغة 40 مليون جنيه.

وقال فاروق في تصريحات تلفزيونية لبرنامج البريمو، " النادي الأهلي في الوقت الحالي، يرغب في إنهاء إجراءات رحيل جيرالدو دا كوستا عن الفريق بشكل نهائي، خلال الميركاتو الشتوي القادم".

وأوضح أن النادي الأهلي لديه الرغبة في دفع موسم واحد في عقد جيرالدو دا كوستا وإنهاء الأمور مع اللاعب بفسخ التعاقد مع اللاعب بالتراضي من أجل إفساح الطريق للتعاقد مع عدد من اللاعبين.

وأتم، "جيرالدو لديه عرضين في الوقت الحالي من ناديي أول أغسطس الانجولي، ونادي برازيلي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ولكن اللاعب يرغب في الاستمرار مع الأحمر ".