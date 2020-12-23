نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الأهلي HD 2021 وجدول برامجها في المقال التالي

عمر شويل - جدة منذ بداية بثها الفضائي في عام 2008، وقناة الأهلي تحظى بنسبة مشاهدات عالية، وكيف لا وهي قناة نادي القرن الإفريقي النادي الأهلي، بدأت القناة مشوارها بتعاقد ضخم مع مجموعة شبكات art، وكانت القناة الرياضية الأولي في الشرق الأوسط التابعة لفريق رياضي، ويرعى القناة الأن شركة لايف بدلا من برزنتيشن منذ يونيو الماضي، القناة تبث بعض مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، وبعض المباريات المتفق عليها من الشركة الراعية والتي من وقت لأخر تشتري حقوق بث مباريات مختلفة، ولذلك يجب عليك تنزيل التردد على الرسيفر الخاص بك حتى لا تفوت فرصة مشاهدة مباريات فريقك الهامة.

ملك وكتابة وإثارة الجدل

دائما ما تثير حلقات برنامج ملك وكتابة المذاع على قناة الأهلي، والذي يقدمه مدير التعاقدات السابق عدلي القيعي وزميله إبراهيم المنيسي، الجدل في الأوساط الكروية، اذ يتناول قضايا هامة وحساسة تخص علاقة النادي بالأندية الأخرى وغيرها من الأمور الهامة المتعلقة بمستقبل الفريق، ويتخذه البعض من عشاق وجماهير القلعة الحمراء حائط صد للنادي الأهلي، خاصة في الفترة الأخيرة منذ تولي مرتضى منصور رئاسة نادي الزمالك، حيث شهدت الأوضاع الكثير من التوتر في علاقات الناديين، وهجوم الرئيس الأبيض على محمود الخطيب، واستخدام قناة نادي الزمالك منصة لإلقاء الاتهامات المختلفة على الخطيب وغيره من رموز النادي الأهلي، ويذاع البرنامج فى تمام الساعة 9.00 مساء.

واشتهرت القناة بإذاعة العديد من أناشيد تشجيع الفريق على شاشتها ونعرض لكم جزء من هنا فيديو الأهلي الشهير، وأغنية نادي القرن.

تردد قناة الأهلي HD

وتقدم قناة الأهلي العديد من البرامج الجديدة مثل برنامج الأشبال للنجم الخلوق أسامة حسني، وبرنامج صباحي الذي يقدمه نهاوند سري وكريم كوجاك، السادسة أحمد سمير وسارة محسن والبرنامج الإخباري لأمير هشام ومحمد سعيد، ويقدم هاني رمزي برنامج البيت الكبير ومعه سهام صالح.