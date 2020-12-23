ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على بلد الوليد

حقق برشلونة فوزا على فريق بلد الوليد بثلاثية نظيفة فى اللقاء الذى جمعهما على ملعب " نيوفو جوسي زورييلا"، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.

وسجل المدافع الفرنسي "كليمنت لينجليت" هدف برشلونة الأول الدقيقة 21، وأضاف المهاجم الدنماركى مارتين برايثوايت ثانى أهداف البارسا، فى الدقيقة 35، بعد متابعته لعرضية الظهير الأيمن ديست.

وفى الشوط الثانى نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فى إضافة ثالث أهداف الفريق الكتالونى، بالدقيقة 65 من زمن اللقاء، ليصبح أكثر لاعب فى تاريخ كرة القدم، تسجيلا للأهداف بقميص فريق واحد، برصيد 644 هدفا.