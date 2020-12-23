ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على بلد الوليد

حقق برشلونة فوزا على فريق بلد الوليد بثلاثية نظيفة فى اللقاء الذى جمعهما على ملعب " نيوفو جوسي زورييلا"، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.
وسجل المدافع الفرنسي "كليمنت لينجليت" هدف برشلونة الأول الدقيقة 21، وأضاف المهاجم الدنماركى مارتين برايثوايت ثانى أهداف البارسا، فى الدقيقة 35، بعد متابعته لعرضية الظهير الأيمن ديست.
وفى الشوط الثانى نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فى إضافة ثالث أهداف الفريق الكتالونى، بالدقيقة 65 من زمن اللقاء، ليصبح أكثر لاعب فى تاريخ كرة القدم، تسجيلا للأهداف بقميص فريق واحد، برصيد 644 هدفا.
وجاء ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية مبارايات الثلاثاء كالاتي:
– أتلتيكو مدريد – 32 نقطة
2 – ريال مدريد – 29 نقطة
3 – ريال سوسيداد – 26 نقطة
4 – فياريال – 26 نقطة
5 – برشلونة – 24 نقطة
6 – إشبيلية – 23 نقطة
7 – غرناطة – 21 نقطة
8 – سيلتا فيجو – 19 نقطة
9 – أتلتيكو بلباو – 18 نقطة
10 – قادش – 18 نقطة
11 – خيتافي – 16 نقطة
12 – ريال بيتيس – 16 نقطة
13 – فالنسيا – 15 نقطة
14 – إيبار – 15 نقطة
15 – ليفانتي – 14 نقطة
16- إلتشي – 14 نقطة
17- ديبورتيفو ألافيس – 14 نقطة
18- بلد الوليد – 14 نقطة
19- هويسكا – 11 نقطة
20 – أوساسونا – 11 نقطة
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