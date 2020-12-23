موعد مباراة الأهلي وسونيديب اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

يواجه النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء فريق سونيديب بطل النيجر ضمن ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا.

وأدّي الأهلي مرانه الختامي مساء أمس على الملعب التقني التابع لاتحاد الكرة النيجري، بعد ما تعذر إقامته على ملعب المباراة الذي يستضيف مباراة فريق جيندارميري ناشونال مع شبيبة القبائل الجزائري في بطولة الكونفدرالية أمس الثلاثاء.

وتنطلق مواجهة الأهلي وسونيديب في تمام 04:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، 05:00 بتوقيت السعودية، وتذاع مباراة الأهلي وسونيديب عبر قناة الأهلي .