موعد مباراة الأهلي وسونيديب اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

يواجه النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء فريق سونيديب بطل النيجر ضمن ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا.
وأدّي الأهلي مرانه الختامي مساء أمس على الملعب التقني التابع لاتحاد الكرة النيجري، بعد ما تعذر إقامته على ملعب المباراة الذي يستضيف مباراة فريق جيندارميري ناشونال مع شبيبة القبائل الجزائري في بطولة الكونفدرالية أمس الثلاثاء.
وتنطلق مواجهة الأهلي وسونيديب في تمام 04:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، 05:00 بتوقيت السعودية، وتذاع مباراة الأهلي وسونيديب عبر قناة الأهلي .
ومن المقرّر أن تتوجه بعثة الأهلي من ملعب الجنرال سيني كونتشي، الى مطار ديوري هاماني مباشرة، لإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بالعودة والمقرر لها التاسعة مساء اليوم الأربعاء.
وتأهل سونيديب إلى دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا بعد تخطيه مقديشيو الصومالي حيث فاز سونيديب على مقديشيو ذهابا وإيابا بأربعة أهداف دون رد في مجموع المباراتين.
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