الرياضة

تشكيل إيفرتون المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد فى كأس الرابطة الإنجليزية

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه اليوم الأربعاء نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي إيفرتون ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وتلعب المباراة على ملعب جوديسون بارك الدولي بمدينة ليفربول.

وجاءت تشكيلة إيفرتون المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمى: بيكفورد.

الدفاع: كولمان، كين، مينا، ديني.

الوسط: ألان، دوكوريه، جوميز، سوجورسون، ريتشارليسون.

الهجوم: كالفيرت لوين.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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