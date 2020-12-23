نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام سونيديب في ذهاب دور الـ32 لدوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الجهاز الفني للفريق الأول بالأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة سونيديب، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الـــ32 لدوري أبطال أفريقيا

وحرص كيفن جونسون، المدرب العام، على التواصل مع بيتسو موسيماني، المدير الفني الذي منعته إصابته بفيروس كورونا من التواجد مع البعثة للتباحث حول خطة اللعب ونقل كل المعلومات له، واتفق الثنائي في وجود سامي قمصان، المدرب المساعد خلال اجتماع جري عبر تقنية الفيديو على التشكيل الذي سيخوض به الفريق اللقاء.

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي وآليو ديانج ومحمود كهربا وجيرالدو وصلاح محسن

خط الهجوم : محمد شريف.