مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 23 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء، 23 ديسمبر 2020، عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية، أبرزها مباريات الدوري الفرنسي والإيطالي ومباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ستوك سيتى × توتنهام – السابعة والنصف مساء - على قناة beIN Sports HD 2 إيفرتون × مانشستر يونايتد – العاشرة مساء - على قناة beIN Sports HD 2 مواعيد مباريات الدوري الإسباني خيتافي × سيلتا فيجو – السادسة والنصف مساء ريال مدريد × غرناطة – التاسعة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1 ديبورتيفو ألافيس × إيبار – الحادية عشر مساء – على قناة beIN Sports HD 3 ريال بيتيس × قادش - الحادية عشر مساء – على قناة beIN Sports HD 5 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي هيلاس فيرونا × إنتر ميلان – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 4 ميلان × لاتسيو – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4 نابولى × تورينو – العاشرة إلا ربع مساء – على قناة beIN Sports HD 5 روما × كاليارى – العاشرة إلا ربع مساء سامبدوريا × ساسولو – العاشرة إلا ربع مساء سبيزيا × جنوى – العاشرة إلا ربع مساء أودينيزى × بينفينتو - العاشرة إلا ربع مساء مواعيد مباريات الدوري الفرنسي رين × ميتز – الثامنة مساء بوردو × ستاد ريمس – الثامنة مساء لانس × ستاد بريست – الثامنة مساء نيس × لوريان – الثامنة مساء نيم أولمبيك × ديجون – الثامنة مساء موناكو × سانت إيتيان – العاشرة مساء أنجيه × مارسيليا – العاشرة مساء باريس سان جيرمان × ستراسبورج – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 6 ليون × نانت – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 10 مونبلييه × ليل - العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3 مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا المريخ السودانى × إنييمبا النيجيري – الثالثة عصرا سونيديب النيجر × الأهلى – الرابعة عصرا أشانتي كوتوكو × الهلال السودانى – الخامسة مساء أهلى بنغازى × الترجى التونسى – السادسة مساء

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