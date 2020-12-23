قرّر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، المشرف العام علي الكرة التعاقد مع طلعت يوسف مديرًا فنيًا للفريق الأول.
وأكد طلعت يوسف في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أنه يأمل في تحقيق كافة الإنجازات مع نادي الإسماعيلي عقب توليه المهمة بشكل رسمي والاتفاق على كافة البنود مع مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان.
وأشار طلعت يوسف إلي توليه قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي يوم الخميس المقبل استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي الجمعة المقبلة في الدوري.
وأوضح طلعت يوسف أنه سيقدم كافة ما لديه من أجل عودة نادي الإسماعيلي إلي مكانته الطبيعة من جديد لتحقيق البطولات وإسعاد الجماهير .
يذكر أن فريق الإسماعيلي يحتل المركز الـ 12 في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد نقطتين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد التعاقد مع الدراويش.. طلعت يوسف لـ دوت الخليج: الإسماعيلي سيعود لمكانته من جديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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