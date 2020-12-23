بعد تحقيقهم 9 ميداليات.. وزير الرياضة يستقبل المنتخب المصري للجودو بمطار القاهرة

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، والمهندس مطيع فخر الدين رئيس اتحاد الجودو، بعثة المنتخب المصري للجودو بمطار القاهرة الدولي عقب عودتهم من مدغشقر.

واستطاع لاعبو المنتخب المصري للجودو الفوز بلقب النسخة الـ41 من بطولة إفريقيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، والتي أقيمت بمدغشقر حيث حقق اللاعبون تسع ميداليات متنوعة بواقع خمس ميداليات ذهبية، وميداليتين فضية، وميداليتين برونزية.

أعرب الدكتور أشرف صبحي عن تقديره لإنجاز أبطال الجودو، وحرص جميع اللاعبين على الفوز في مختلف منافسات البطولة الإفريقية؛ تأكيدًا على ريادة وتطور الرياضة المصرية، واستمرارًا لسلسلة الإنجازات التي يسجلها لاعبو مصر بأحرف من نور في جميع البطولات العربية والقارية والدولية بمختلف الألعاب.

وأكد وزير الشباب والرياضة الدعم الكامل الذي تقدمه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى جميع الرياضيين، وتحفيزهم على مواصلة الإنجازات، وتقديم أفضل ما لديهم من أداء يُشرف الرياضة المصرية في كافة البطولات، والسعي نحو الفوز بها بالجهد والتحدى والإصرار والعزيمة، والالتزام بتنفيذ البرنامج التدريبى المحدد لهم من قبل الاتحادات الرياضية في ضوء التأهيل والاستعداد لمختلف المنافسات.

من جانبه، تقدم رئيس اتحاد الجودو بخالص الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية على دعمهما الدائم للاتحاد واللاعبين، مثنيًا على الأداء المتميز الذي قدمه اللاعبون، والإنجاز التاريخي الذي حققوه، وفوز جميع اللاعبين المشاركين بالبطولة الإفريقية بميداليات.

يذكر أن اللاعبين الذين حققوا الميداليات الذهبية للمنتخب المصري هم حاتم عبد الآخر، وعبد الرحمن محمد، ومحمد محي الدين، ومحمد عبد الموجود، و رمضان درويش، فيما أحرز الفضيتين كل من محمد علي عبد العال، وأحمد علي، بينما حقق علي حازم وأحمد وحيد الميداليتين البرونزيتين.