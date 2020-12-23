الهزيمة الرابعة.. رقم سلبي لـ أرسنال ضد مانشستر سيتي فى كأس الرابطة

خسر نادي أرسنال مجددًا أمام خصمه مانشستر سيتي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

وشهدت القمة منافسة خاصة من الطرفين ، حيث كان يقود مانشستر سيتي جوارديولا ، بينما كان يقود فريق أرسنال أرتيتا وهو مايعد لقاء الأستاذ والتلميذ .

وبحسب ما أوضحته شبكة أوبتا المختصة في عالم الأرقام القياسية والإحصائيات، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، يبدو أن أرسنال بات ضحية مانشستر سيتي المفضلة، تحت قيادة جوارديولا.

حيث ذكرت الشبكة أن السيتي أول نادي ينجح في الفوز على أرسنال، في ملعب الأخير، 4 مباريات متتالية في مختلف المسابقات الرسمية، منذ أن استطاع تشيلسي تحقيق سلسلة انتصارات وصلت إلى 6 مواجهات، في الفترة من 1960 إلى 1965.

وودع أرسنال كأس الرابطة أمس بعد خسارته، بينما يواصل مانشستر سيتي مغامرته نحو اللقب، حيث رافق برينتفورد نحو نصف النهائي، فيما يواجه اليوم الأربعاء توتنهام هوتسبير خصمه ستوك سيتي، على أن يلتقي مانشستر يونايتد منافسه إيفرتون.