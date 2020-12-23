طلعت يوسف: لما حد يتكلم عن الإسماعيلي لازم يقف شوية

أكد طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الإسماعيلي أن قبوله تدريب الدراويش بمثابة تحدى لقيادة فريق من أندية القمة.
وقال طلعت يوسف في تصريحات إذاعية، إن "الإسماعيلي يمر بظروف صعبة ولما أي حد يذكر اسم الإسماعيلي لازم يقف شوية لأنه من كبار الأندية المصرية".
وأضاف أن هناك كم من الإصابات ضربت صفوف الدراويش غير طبيعي ومؤثرة بشكل كبيرة واعتبرها مرحلة ليست بالسهلة.
وذكر أن هناك مراكز تحتاج تدعيما في صفوف الإسماعيلي وهناك اتفاق ضمني مع مجلس الإدارة على التعاقد مع صفقات جديدة في شهر يناير المقبل.
لفت إلى أنه سوف يتواجد يوم الخميس القادم مع الإسماعيلي ومحمد وهبه المدرب العام سوف يقود مباراة الجمعة في الدوري الممتاز وسأكون متواجد ومتابع للقاء.
وأشار إلى أن الجهاز المعاون الدراويش يضم محمد وهبة المدرب العام إلى جانب سعفان الصغير مدرب حراس المرمى، منوهًا بأن جماهير الإسماعيلي لديها طموحات كبيرة على المستوى المحلي والعربي والافريقي.
وشدد طلعت يوسف على أن الغيابات والاصابات مؤثرة على صفوف الفريق، مشيرًا إلى أن الخروج من الأزمة الحالية للدراويش ستكون بعد تدعيم صفوف الفريق في شهر يناير المقبل.
أوضح أن أبرز المراكز الذى سوف يطالب بتدعيمها خلال شهر يناير المقبل في الخطوط الخلفية.
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