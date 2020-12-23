طاهرا بديلًا لـ أفشة.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام سونيديب بدوري الأبطال

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مشواره في الدفاع عن لقبه دوري أبطال أفريقيا بمواجهة سونيديب، بطل النيجر، في ذهاب دور الـــ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الفريق الأحمر حصد لقب الأميرة السمراء على حساب الزمالك بالفوز القاتل 2-1 في المواجهة التي جرت باستاد القاهرة 27 نوفمبر الجاري.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم (بدر بانون) - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي واليو ديانج ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر وجيرالدو

خط الهجوم: محمد شريف.

ويبدأ الأهلي مشواره من العاصمة نيامي بمواجهة فريق ربما يبدو تاريخه الكروي جديدا، لكن الأهلي يدخل تلك المواجهة مكبلا بالغيابات القوية، ولعل أبرزها غياب المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا وتم عزله في أحد المستشفيات الخاصة.

كما يغيب عمرو السولية ورامي ربيعة ومحمد مجدي أفشة بسبب إيجابية عينة كورونا أيضًا وخضعوا للعزل، وكذلك حسين الشحات وجونيور أجايي وناصر ماهر للإصابة الطويلة ومروان محسن لرغبته في الرحيل وطلبه الرحيل للإعارة إلى فريق إنبي لعدم تحمله النقد الشديد الذي يتعرض له.

ورغم أن أغلب المتابعين يرون أن الفارق كبير بين الطرفين وأن الكفة ستميل لمصلحة الأهلي، لكن تلوح في الأفق موقف المنافس التقليدي الزمالك، حيث خرج أمام فريق غير مصنف في أي بطولة، وهو ولايتا ديتشا في دور الـــ32 بالكونفدرالية حين لم يضع المنافس في مكانه الحقيقي وهي أن كرة القدم لا تعترف سوى بالملعب فقط.

ولم تتوقف الصعوبات عند غياب المدير الفني للأهلي وعدد كبير من لاعبيه، ولكنها وصلت للملعب الذي ستقام عليه مباراة اليوم الرابعة عصرًا، حيث إن معظم أعضاء البعثة شكوا منه وهناك مخاوف شديدة من تعرض البعض للإصابة.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعيين طاقم حكام غاني للمباراة يضم دانيال لاريا وبول كودزو وكواسي أشامبونج وأداري عبد اللطيف.

وخاض الفريق الأحمر، مس الثلاثاء، مرانه الأخير على ملعب المباراة، والذي جاء خفيفًا تجنبًا للإصابات بسبب أرضية الملعب.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني المتواجد في القاهرة، محاضرة مع لاعبيه عبر تقنية الفيديو، شرح فيها نقاط القوة والضعف في المنافس، كما كان متواجدًا في شرح مساعده كيفن جونسون للاعبين لبعض النقاط.