تصرف غريب من بيليه بعد تحطيم ميسي لـ رقمه القياسي فى عدد الأهداف مع ناد واحد

علق بيليه، أسطورة كرة القدم البرازيلية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، على نجاح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في تحطيم رقمه الأسطوري، خلال المباراة التي حل فيها نادي برشلونة ضيفًا على بلد الوليد، حيث انتصر ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني، بثلاثية نظيفة.

وميسي بحسب ما أوضحته شبكة أوبتا المختصة في عالم الأرقام القياسية والإحصائيات، استطاع بهدفه في شباك بلد الوليد، أن يحرز عبر مسيرته مع نادي برشلونة 644 هدفًا، متفوقًا مع الأسطورة البرازيلية بيليه، حيث سجل 643 من الأهداف بقميص سانتوس، إذ بات ليو أكثر من يسجل لنادٍ واحد عبر تاريخ كرة القدم.

ومنذ مشاركته الأولى موسم 2004-2005 مع برشلونة، استطاع ميسي تسجيل 644 هدفًا في كل المسابقات الرسمية، خلال 748 مباراة.

وفي واقعة غريبة، أزال بيليه من حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، العبارة التي يوضح خلالها أنه أكثر من سجل لصالح نادٍ واحد عبر التاريخ، بينما استبدلها بأخرى، جاء فيها: "أكثر من سجل أهدافًا في التاريخ"، مع رقم 1283، في إشارة إلى عدد أهدافه، التي لا يعترف بها الاتحاد الدولي لكرة القدم.