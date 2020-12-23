يلتقي اليوم الأربعاء منتخب مصر للكرة الشاطئية مع نظيره السعودي في المباراة الودية الثانية التي يختتم بها معسكره التدريبي فى الرياض.
وفاز منتخب مصر للكرة الشاطئية على نظيرة المنتخب السعودي بنتيجة 0/8 ، في المباراة الودية الاولى التي جرت بينهما اليوم ضمن المعسكر الحالي لمنتخب مصر بالسعودية،.
يأتي ذلك ضمن استعدادات فراعنة الشاطئية لبطولة كأس القارات بدبي في فبراير المقبل ونهائيات الأمم الأفريقية بالسنغال في مايو المقبل.
سجل الأهداف الثمانية: حسام باولو (أربعة أهداف) وهدف لكل من: مصطفي سمير و مصطفي صاصا و عبدالرحمن حسن واحمد الشحات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منتخب الشاطئية يواجه نظيره السعودي وديا للمرة الثانية.. اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.