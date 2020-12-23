منتخب الشاطئية يواجه نظيره السعودي وديا للمرة الثانية.. اليوم

يلتقي اليوم الأربعاء منتخب مصر للكرة الشاطئية مع نظيره السعودي في المباراة الودية الثانية التي يختتم بها معسكره التدريبي فى الرياض.

وفاز منتخب مصر للكرة الشاطئية على نظيرة المنتخب السعودي بنتيجة 0/8 ، في المباراة الودية الاولى التي جرت بينهما اليوم ضمن المعسكر الحالي لمنتخب مصر بالسعودية،.

يأتي ذلك ضمن استعدادات فراعنة الشاطئية لبطولة كأس القارات بدبي في فبراير المقبل ونهائيات الأمم الأفريقية بالسنغال في مايو المقبل.

سجل الأهداف الثمانية: حسام باولو (أربعة أهداف) وهدف لكل من: مصطفي سمير و مصطفي صاصا و عبدالرحمن حسن واحمد الشحات.