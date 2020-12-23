المهدي سليمان يهدد بالرحيل عن بيراميدز بسبب عدم مشاركته

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أحمد جودة - القاهرة - هدد المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز بالرحيل عن الفريق، إذا استمرت عدم مشاركته في المباريات المقبلة، في ظل جلوسه على مقاعد البدلاء.

وأبدي المهدي سليمان غضبه من عدم المشاركة مع الفريق، خلال مباراتي الجولة الأولى والثانية من الدوري المصري الممتاز، أمام الإتحاد السكندري والزمالك.

وشارك شريف إكرامي في المباراتين بصفة أساسية، بعد أن تعاقد معه النادي في الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة انتقال حر من النادي الأهلي.

وعلم "الفجر الرياضي" ان المهدي طلب من الجهاز الفني للفريق المشاركة في المباريات المقبلة، او السماح له بالرحيل في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكان المهدي الحارس الأساسي للفريق الموسم الماضى فى بطولتي الدورى حيث احتل الفريق المركز الثالث، والكونفيدرالية حتي وصل إلى نهائي البطولة، وخسر ضد نهضة بركان المغربي.