نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد سونيديب بطل النيجر بدوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق الأهلي، مع منافسه سونيديب بطل النيجر، اليوم الأربعاء 23 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، في إطار منافسات ذهاب دور ال32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وستقام المباراة بين فريق سونيديب بطل النيجر والأهلي في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الخامسة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وقد توج النادي الاهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية على حساب الزمالك في المباراة النهائية، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

وستذاع المباراة بين الأهلي وبطل النيجر عبر قناة الفريق الأحمر على قمري النايل سات والعرب سات.